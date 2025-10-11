La Roma fa sognare anche il Roma Club Gaeta

La Roma capolista raccoglie consensi anche in provincia. Ieri si è svolta l’annuale riunione del Roma Club Gaeta, inaugurato due anni fa e che oggi conta ottanta iscritti. La società ha inviato le magliette ufficiali di Soulé e Konè, che sono state estratte a sorte tra i presenti. La riunione conviviale, organizzata dal presidente Coltellacci e il presidente onorario Cernuto, alla presenza dell’attore Martufello, noto tifoso giallorosso, si è tenuta nello splendido scenario della spiaggia Serapo.

