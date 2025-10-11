Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La Roma fa sognare anche il Roma Club Gaeta

Il primato di Gasperini festeggiato nella riunione annuale sulla spiaggia di Serapo
La Roma fa sognare anche il Roma Club Gaeta
1 min
La Roma capolista raccoglie consensi anche in provincia. Ieri si è svolta l’annuale riunione del Roma Club Gaeta, inaugurato due anni fa e che oggi conta ottanta iscritti. La società ha inviato le magliette ufficiali di Soulé e Konè, che sono state estratte a sorte tra i presenti. La riunione conviviale,  organizzata dal presidente Coltellacci e il presidente onorario Cernuto, alla presenza dell’attore Martufello, noto tifoso giallorosso, si è tenuta nello splendido scenario della spiaggia Serapo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Club