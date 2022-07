Dybala in volo per il Portogallo insieme ai Friedkin: visite e firma con la Roma

ROMA - Paulo Dybala ha detto sì alla Roma. Nella notte è arrivata la decisione del giocatore, restano da limare soltanto piccoli dettagli prima di chiudere e arrivare l'ufficialità. Ma intanto la Roma ha già studiato tutti gli step per ufficializzarlo.

E lo sbarco di Paulo Dybala in Portogallo arriverà già oggi. La Joya infatti ha già preso un volo privato insieme ai Friedkin e a Tiago Pinto che lo sta portando a Faro, con lo spostamento poi ad Albufeira sede del ritiro giallorosso. Lì l'abbraccio a Mourinho che lo ha tanto voluto in questi mesi e che è stato decisivo con la sua telefonata di una settimana fa. La Joya sosterrà le visite mediche in Portogallo e poi firmerà il contratto triennale con il club giallorosso.

Ieri la trattativa tra la dirigenza giallorossa e l'entourage, mentre il giocatore invece era a Torino a giocare a Teqball con Alex Sandro, Paul Pogba e Di Maria. Rimpatriata prima di preparare le valigie e volare da Mourinho.