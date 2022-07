Dybala e Oriana Sabatini, coppia Capitale

TORINO - Paulo & Oriana, calcio e glamour. La coppia delle meraviglie è pronta a conquistare Roma. Sono ore di eccitazione collettiva nel popolo giallorosso, traboccante d’entusiasmo per Dybala, un acquisto che prolunga la festa dopo la vittoria della Conference League. E il momento della gioia è destinato a non esaurirsi presto, anzi: le luci sono pronte ad accendersi ulteriormente perchè la capitale è pronta ad accogliere una nuova coppia d’oro, proprio nei giorni successivi alla fine della liaison ventennale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il tandem che ha acceso l’immaginario di molti. Sta per scoccare l’ora di altri due ragazzi: giovani, belli, innamorati e famosi. Dybala avrà al suo fianco Oriana Sabatini, la compagna con cui ha appena festeggiato il quarto anniversario. Ventisei anni, argentina di Buenos Aires, una carriera ricca di sfaccettature. Modella, cantante e influencer da quasi sei milioni di followers su Instagram che, sommati ai 48 milioni della Joya, li rendono un duo con un seguito social di circa 55 milioni di persone. Lo scorso anno ha stupito i fans: «Io bisex? Se proprio devo mettermi un’etichetta, penso di sì». Oriana Sabatini deve la sua fama soprattutto all’attività di cantante, molto in voga soprattutto in Sudamerica. In patria, certo, ma pure in Colombia e in Brasile, mercati in cui vanta diverse sponsorizzazioni. Il suo ultimo successo è il singolo “325”, dell’album “Music Latino”. Oriana è anche modella e ha calcato passerelle importanti tra le quali Milano, città che avrebbe di certo gradito come destinazione di Paulo.

Zia Gaby

Ora potrà scoprire Roma pure sotto il profilo professionale. Già, la capitale, un posto davvero speciale per la sua famiglia. Oriana è figlia dell’attrice Catherine Fulop e di un imprenditore ma la sua parente più nota è la zia: Gabriela Sabatini, la tennista argentina regina del Foro Italico, che per anni ha incantato e stregato gli appassionati degli Internazionali d’Italia. La corrispondenza di amorosi sensi con il pubblico romano nacque nel 1987 quando la giovanissima Gabriela battè in semifinale Martina Navratilova. Dalle tribune del Centrale, gli incitamenti si spingono addirittura al «Vai, amore!». E Roma era innamorata per davvero della Sabatini. Il Foro Italico diventò “Gabylandia” e la diretta interessata, travolta da tanto entusiasmo, ricambiò vincendo nel 1988, il primo di quattro successi (1989, 1991 e 1992).

Vita torinese

Ora zia Gabriela potrà raccontare alla nipote la passione e la straordinarietà di Roma e magari consigliarla nella scelta della nuova casa. Paulo e Oriana hanno vissuto totalmente Torino: prima in pieno centro e poi trasferendosi, nell’ultimo periodo, in una villa in collina, accanto a dove dimorò Cristiano Ronaldo. Vista mozzafiato sulla Mole e sulle montagne, piscina, ampio giardino per gli amati cani, grande palestra che Dybala utilizzava per allenarsi anche fuori dalla Continassa e che è stata utile anche nelle ultime settimane quando era tornato in città da Miami, dove ha trascorso le vacanze, in attesa di trovare una nuova squadra. Paulo e Oriana non hanno mai ecceduto pur non disdegnando, come normale, le uscite in compagnia, specie con Alvaro Morata e la moglie Alice. Due famiglie molto affiatate e infatti i Dybala saranno padrino e madrina della quartogenita del bomber spagnolo. I social li hanno ritratti anche con gli altri sudamericani della Juve e pure con i Ferragnez. Roma li aspetta a braccia aperte.