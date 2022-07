Dybala scatenato sui social: posta il fotomontaggio in campo con Totti

ROMA - Comincia ufficialmente l'avventura di Paulo Dybala alla Roma. La Joya oggi è stato ufficializzato dal club giallorosso e in queste ore tanti ex compagni di squadra, da Pjanic a Benatia, gli hanno mandato un messaggio di in bocca al lupo. Tutti post repostati da Dybala che scatenato sui social ha pubblicato anche un fotomontaggio con una leggenda della Roma come Francesco Totti. L'immagine ritrae Totti mentre sta per scattarsi il famoso selfie sotto la Sud dopo il gol alla Lazio, ma sulle sue spalle c'è proprio Dybala che esulta con lui. Un'immagine che ha scatenato i tifosi ma non solo: anche Wijnaldum ha messo like alla stessa foto pubblicata da una pagina Instagram. Per un like che a molti è sembrato un indizio di mercato.