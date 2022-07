ROMA - Nel giorno dell'ufficialità di Paulo Dybala alla Roma, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha voluto mandare un messaggio di augurio alla Joya, suo ex calciatore. Queste le sue parole a Dazn: "Gli faccio un grosso in bocca al lupo, Paulo ha dato tanto alla Juventus. È un giocatore molto tecnico, molto bravo: la Roma è la squadra giusta per lui perché ha un giocatore che gli serve come Abraham e ha Mourinho che è molto bravo".