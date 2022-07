Dybala, la dedica d'amore per Oriana Sabatini: "Con te vinco sempre"

ROMA - In attesa dell’esordio con la maglia giallorossa, che sarà molto probabilmente mercoledì 27 luglio contro l’Ascoli, Paulo Dybala ha festeggiato sui social il suo quarto anniversario con la sua fidanzata Oriana Sabatini. L'attaccante della Roma ha pubblicato alcune foto delle sue vacanze con la bellissima attrice e cantante argentina scrivendo: "Perché con te vinco sempre! Felici quattro anni amore mio, ti amo". La storia tra i due è iniziata nel 2018, dopo i Mondiali di calcio in Russia, con l'argentina che, per amore del giocatore, si è trasferita in Italia.