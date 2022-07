Presentazione Dybala alla Roma: dove, orario e cosa succederà

La questura ha già disposto di vietare la sosta a tutti i veicoli, velocipedi e monopattini per motivi di ordine e sicurezza pubblica connessi alla presenza di numerosi tifosi all’esterno del palazzo e nelle aree limitrofe. Sarà quindi vietato il transito a Viale delle Civiltà del Lavoro, a piazza Quadrato della Concordia e a Viale Pasteur. «Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, entro le 13 del 26 luglio (oggi, ndr) e sino a cessate esigenze della giornata è prevista la rimozione di tutti i veicoli nelle vie interessate, compreso piazzale Adenauer e tutto il perimetro esterno lato Palazzo Fendi».

Dybala, la scenografia

Sono previsti circa 50.000 tifosi per il primo saluto a Dybala. C’è attesa anche in Argentina per l’evento firmato Fendi, che quest’anno ha disegnato le divise della Roma e partecipa alla realizzazione dell’evento. L’organizzazione è curata infatti dal marketing della società, sotto la regia dell’amministratore delegato Pietro Berardi, che ha partecipato alle riunioni.

La presentazione della Joya ai romanisti avrà inizio alle 21 e durerà un’ora, in una location fin qui mai utilizzata dal club giallorosso, ma distante poche centinaia di metri degli uffici del club. Prima dell’esordio in campo quindi, il saluto ai tifosi all’Eur con un evento che prevede giochi di luci, immagini di gol del giocatore sui maxischermi. Prima di indossare la maglia con il numero 21 che ha scelto e andare al microfono per un saluto che sarà accompagnato da un’ovazione. La conferenza stampa ufficiale invece è prevista sempre oggi per le 14.30 a Trigoria. Mentre per l’esordio di Dybala all’Olimpico nella partita contro lo Shakhtar Donetsk del 7 agosto si prevede il tutto esaurito. Tutti pazzi per Paulo.

Festa Roma per Dybala, i dettagli

La festa comincerà con dei video celebrativi sia sulla vittoria della Conference League, sia - soprattutto - sullo sbarco dell’argentino a Faro, sul saluto alla squadra e a Mourinho e sui primi allenamenti svolti ad Albufeira e a Trigoria. Il tutto su due maxi schermi installati ieri pomeriggio davanti al Colosseo quadrato, lato Tre Fontane: ci saranno oltre ai video anche giochi di luce, la musica e alcuni stand dove poter acquistare la maglia giallorossa numero 21, che sta andando a ruba. Sono state montate anche due torri, su una delle quali probabilmente salirà Paulo Dybala quando, intorno alle 21.30, saluterà i tifosi con un breve discorso. Sarà presente anche Tiago Pinto, ma non è previsto che salga sul palco. I preparativi sono già cominciati, con alcuni tifosi curiosi che hanno sostato ieri davanti al Colosseo quadrato, che oggi sarà colorato di giallorosso, con effetti speciali. Solo in serata la Roma ha confermato l’evento con un tweet: “Pronti a dare il benvenuto a Paulo Dybala?”. Roma giallorossa si sta già mobilitando. Da anni non c’era così tanta attesa nei confronti di un nuovo acquisto. Sarà un evento sul quale hanno lavorato tutti gli uffici del club, affidato a una società specializzata. La Roma ha voluto fare le cose in grande, dopo aver convinto l’argentino a vestire la maglia giallorossa.