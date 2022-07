Dybala, il destino Capitale

Senza rancori e senza superbia. Perché un campione non lo vedi più solo dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, virtù care a un romanista d’eccezione come Francesco De Gregori. Un campione lo vedi anche dalla misura. Soprattutto in tempi in cui il calcio abiura idoli come Ronaldo con l'indifferenza cinica delle rivoluzioni. Forse per questo Paulo Dybala racconta la più grande sfida della sua carriera con le parole di un uomo normale, perché la vita e qualche dolore gli hanno insegnato una salutare umiltà.



Nelle sue scarpette fatate non ha sassolini da togliersi per la Juve, che a marzo lo ha scartato come si fa con un prodotto scaduto. Gli era già capitato due anni prima, quando, di ritorno dall'Argentina, Paratici lo aveva messo ad allenarsi a parte, salvo poi riconsegnarlo a Sarri dopo il mancato accordo con lo United. E lui aveva risposto confezionando il nono scudetto consecutivo dei bianconeri. Stavolta la ferita narcisistica non si è riaperta, perché la maturità è, in fondo, una giustapposizione di cicatrici spirituali.