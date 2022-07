Roma, col Tottenham il vero esordio di Dybala: ecco la formazione

Ma per i tifosi sarà soprattutto la prima di Paulo Dybala con la maglia della Roma. O meglio, la prima visibile ai romanisti. Dybala ha infatti esordito nella gara di mercoledì scorso contro l'Ascoli, giocata a porte chiuse e senza foto o video degli highlights. Ecco quindi la grande attesa dei tifosi per vedere la Joya finalmente in campo con la maglia della Roma. Tutti si aspettano l'argentino dal primo minuto, ma più in generale, Mourinho per la prima volta dovrebbe schierare l'undici ideale che utilizzerà anche per la prima di campionato. Aspettando naturalmente Wijnaldum e altri possibili acquisti.