Dybala non fa ombra alla nuova Lazio

La Lazio sta facendo un ottimo mercato, forse il migliore degli ultimi anni e non solo per il numero e per la qualità dei giocatori ingaggiati e perché ha speso quasi 50 milioni di euro. Soprattutto, perché la società ha seguito le indicazioni di Maurizio Sarri, il vero fulcro del progetto biancoceleste per puntare a essere sempre più competitivi, sia in campionato sia in Europa. E, naturalmente, nei derby.



Richiesto di un commento su Dybala giallorosso, Claudio Lotito ha dichiarato: «La presentazione all’Eur non l’ho vista e non mi ha fatto effetto. Io sono abituato a misurarmi con i fatti. Non vendo sogni, ma solide realtà. Noi non facciamo la collezione di figurine Panini, non ci interessa». Sebbene ancora lontana nel tempo (6 novembre, tredicesima giornata, Roma-Lazio), la prossima sfida stracittadina evidentemente già stuzzica il presidente biancoceleste che, naturalmente, ha il diritto di pensarla come vuole sul colpo romanista dell’anno. Però, caro Lotito, vedrà: Dybala alla Roma farà piacere anche a lei che ha sicuramente a cuore un sempre maggiore successo del nostro campionato.