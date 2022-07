Dybala-Abraham, la decisione di Mourinho sui due re di Roma

INVIATO A TEL AVIV - Abraham chiama, Dybala risponde. Dopo l’intervista del centravanti, che raccontava scherzosamente l’ipotesi di incoronare due re nella Roma, arrivano le coccole del nuovo arrivato, che sui social ha pubblicato una foto che li ritrae insieme con il commento «Brother». L’alleanza e l’intesa sono nate già prima di cominciare perché tra campioni ci si intende in fretta. Ma dalle parole oggi si passa ai fatti. I due fratelli del gol, El Rey e The King, potrebbero debuttare in coppia a Haifa nell’amichevole contro il Tottenham. Magari non dall’inizio, magari per uno spezzone, ma succederà. Si gioca in una delle punte estreme di Israele, a nord, non lontano dal confine con il Libano, quindi è destino che debba diventare la partita degli attaccanti. Mourinho ovviamente non ha comunicato niente alla squadra ma considerando la nobiltà dell’avversario, che lo esonerò un anno e mezzo fa, e il campionato che si avvicina, con un altro solo test prima dell’esordio a Salerno, dovrebbe provare per un po’ la squadra migliore, compatibilmente con le condizioni atletiche dei giocatori.

Sgambata Roma Nel precedente test contro l’Ascoli, perso 1-0 a Trigoria, aveva nascosto la squadra da occhi indiscreti e nello stesso tempo aveva lasciato a riposo alcuni titolari, tra cui Abraham, Zaniolo e Pellegrini, proprio per averli freschi in Israele. Ieri mattina, con temperature e umidità molto fastidiose, ha fatto allenare i suoi nel centro sportivo del Maccabi Nethanya, a una mezz’ora di pullman da Tel Aviv, per poi concederle un pomeriggio libero per molti dedicato alla gita a Gerusalemme. Ci sono state prove tattiche e qualche sensazione: contro il Tottenham si farà sul serio.

Roma, il sogno La principale curiosità, oltre all’accoppiata Abraham-Dybala che nelle intenzioni dell’allenatore comincerà il campionato, è legata all’equilibrio difensivo. Riuscirà Mourinho nel 3-4-1-2 immaginato e disegnato in tutta l’estate a far convivere quei due con Pellegrini e Zaniolo? Non è un problema di stasera, evidentemente, anche perché Dybala sta faticando a rimettersi in pari con i compagni e non ha ancora raggiunto una condizione atletica soddisfacente. Ma è un discorso da considerare in prospettiva, quando il mercato sarà chiuso e se Zaniolo rimarrà alla Roma. È possibile, nell’emergenza dei centrocampisti, che Mourinho debba chiedere il sacrificio a Lorenzo Pellegrini: scalare sulla linea dei mediani in una fase della partita in cui sarà necessario attaccare con più rischio e qualità.