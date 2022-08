Mourinho ha ribattezzato Dybala: da quando è a Roma lo chiama così

ROMA - La qualità duttile di Pellegrini, che ormai sarebbe pronto pure a giocare in porta. I virtuosismi e la sobrietà di Dybala, che lo sta sorprendendo in ogni allenamento. La nuova verve di Zaniolo, che nei fatti sta dimostrando di volere la Roma. E poi Abraham beh, per lui è come un nipotino: anche se non segna, è insostituibile. José Mourinho si gode i quattro meravigliosi dopo la grande serata dell’Olimpico, con oltre 65.000 spettatori in tripudio per l’inizio di una storia affascinante e tante buone indicazioni tecnico-tattiche. Ma se su Pellegrini e Abraham l’allenatore aveva zero dubbi, supportato dall’esempio della prima stagione di convivenza, da Dybala e Zaniolo sta ricevendo risposte incoraggianti: dal primo perché, pur riconoscendone il talento da avversario e intuendone le prospettive tecniche, sta imparando a conoscerlo adesso nel lavoro quotidiano; dal secondo perché, viceversa, lo ha ritrovato molto meglio di come lo aveva lasciato, a dispetto delle tante voci di mercato.

Mourinho e Dybala, la curiosità Mourinho ha capito che Dybala, che ha già ribattezzato affettuosamente «Paolino», sarà da subito la Grande Svolta della squadra. Chiunque ha potuto osservare il dribbling di tacco in area, il passaggio sprint che ha reso possibile il primo gol allo Shakhtar, il lancio perfetto per mandare Zaniolo in porta. Ma l’allenatore ha osservato dettagli più profondi e per certi versi più funzionali alla costruzione della squadra. Dybala, fisicamente, ha già raggiunto un discreto livello di affidabilità, tanto è vero che dopo i 60 minuti di Haifa contro il Tottenham ne ha giocati 80 domenica sera. E la sua pulizia nelle giocate, accompagnata dalla freddezza nell’affrontare le pressioni avversarie, è una risorsa dal valore inestimabile per trasmettere coraggio ai compagni. Dybala è quel giocatore a cui affidi la palla quando hai paura di perderla, sapendo che nella maggior parte dei casi la custodirà con cura. I tifosi sono già impazziti per lui: allo stadio abbiamo visto decine di persone con addosso la sua maglia numero 21. E i compagni si stanno abituando a comprenderne il linguaggio tecnico.