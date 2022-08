Gioia Dybala, in arrivo a Roma mamma e fidanzata

ROMA - Dybala subito in cattedra. L'argentino ha completato l'ambientamento, da quando si è unito ai nuovi compagni in Portogallo sono passate poco più di tre settimane, è cresciuto sotto tutti i punti di vista. Ha migliorato la condizione fisica e contro la Salernitana vuole dimostrare di poter fare subito la differenza. Gli mancano due gol per tagliare il traguardo di quota cento in serie A e vorrebbe tagliarlo domenica sera, alla squadra campana ha già segnato due reti in due partite. In poco più di venti giorni è entrato con entusiasmo nel mondo giallorosso.

Ieri è arrivata la sua fidanzata, Oriana Sabatini, ora cercheranno casa. Stanno insieme da tre anni e un giorno si sposeranno, ma le nozze non sono ancora in calendario. Finora Paulo si era stabilito in albergo. Prima sulle rampe suggestive del Gianicolo, poi dalle parti del Colosseo. Con Oriana si sposterà in un hotel più vicino al centro ed entro la fine del mese individuerà la sistemazione definitiva. Probabilmente sarà a Casal Palocco, dove vivono molti suoi compagni di squadra. Alla coppia piacerebbe abitare in centro, come a Torino, ma hanno due cani di grossa taglia, non è facile trovare una casa grande con giardino nei rioni storici. Ha valutato anche una soluzione che gli aveva proposto Javier Pastore, che è suo amico, all’Aventino, ma non era disponibile. Alla fine si è convinto che è più comodo restare vicino a Trigoria, Mourinho molto spesso fa dormire i giocatori a Trigoria di ritorno dalle trasferte la notte. La presentazione all’Eur gli è rimasta nel cuore, non dimenticherà l’abbraccio dei tifosi. Anche con i compagni si è subito sentito a suo agio, è stato accolto benissimo, ha legato molto con Matic, che non conosceva e che lo ha colpito per la forte personalità, per la quale gli ricorda Danilo. Si trova bene anche con gli italiani, ha stabilito un bel rapporto anche con Zaniolo, l’altro mancino che all’inizio temeva che l’arrivo di Paulo potesse togliergli spazio. Ora Nicolò ha capito che insieme a un giocatore come lui può solo migliorare, aumenteranno le occasioni da gol. Dybala ha vinto molto e ora può vincere anche con i suoi nuovi compagni. Con tutti loro si è ritrovato a cena per il compleanno di Matic, pochi giorni fa, tra risate e battute. Di Mourinho lo affascina la feroce motivazione, la capacità di trasmettere una carica eccezionale ai giocatori. Per come gestisce la squadra si capisce che vuole assolutamente vincere.