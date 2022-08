Roma, Dybala ricorda il suo esordio da professionista e scherza sulla foto

ROMA - Ancora poche ore al suo esordio con la maglia della Roma. Paulo Dybala non vede l'ora di poter cominciare ufficialmente la nuova stagione sotto gli ordini di Mourinho. Dopo le prime due amichevoli giocate contro il Tottenham e lo Shakhtar, domenica sera la Joya esordirà ufficialmente in campionato con la Roma .

Intanto però il giocatore sui propri social ha ricordato un momento molto importante della sua carriera: l'esordio nel mondo dei prfessionisti. Dybala undici anni fa scendeva per la prima volta in campo in Argentina con la maglia del club della sua città, Cordoba. Ha ricordato l'evento scherzando anche sulla foto che gli avevano scattato in quella serata: "Undici anni fa debuttavo come professionista con l'Instituto America Central. Senza dubbio uno dei momenti più belli che ho visduto come calciatore. Lascio però a voi il commento sulla foto!", ha scritto Dybala sui propri social.