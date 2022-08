Roma, Dybala: "Sono felice. Il mio gol più bello? Il prossimo"

ROMA - "Avevo molta voglia di segnare, sono felice che sia arrivata la rete davanti ai nostri tifosi. Continuiamo a crescere. Questo gruppo ha vinto un trofeo importante, è presto per parlare di obiettivi. Non siamo stati i peggiori la partita scorsa, non siamo i migliori oggi". Lo ha dichiarato, a Dazn, Paulo Dybala dopo la vittoria della Roma in casa contro il Monza. L'argentino ha segnato due gol, i primi con la maglia giallorossa, e ha raggiunto quota 100 reti in Serie A: "Il mio più bel gol? Il prossimo. Giocando ogni tre giorni, dobbiamo essere bravi a gestire i carichi. Lavoreremo per arrivare freschi. Quello che mi ha detto Mourinho? Rimane tra di noi" ha aggiunto l'ex Juve.