Dybala è già pazzo di Roma: i tifosi sognano

ROMA - Pazzo di Roma. E’ cominciata una lunga luna di miele tra la Joya e il popolo giallorosso . I due gol contro il Monza, i primi da quando è arrivato nella Capitale, hanno regalato una grande emozione all’argentino. Che ha festeggiato così sui social : «100 gol in serie A. Contento per il traguardo! Ora nuovi obiettivi da raggiungere dando il massimo!! Grazie per tutto il supporto che mi date!».

Le parole di elogio di Mourinho e l’esplosione di gioia dei 70.000 dell’Olimpico hanno reso dolce il mercoledì di Paulo . Ancora alla ricerca della casa dove andrà a vivere con Oriana e i suoi due cani. Prenderà una villa a Casal Palocco. Dybala a Roma si è ambientato benissimo, si è inserito nei meccanismi della squadra, ha sposato le idee di Mourinho. La Roma lo ha rilanciato dopo gli ultimi mesi bui nella Juventus . Una buona notizia anche per il c.t. dell’Argentina Scaloni , che potrà contare su un protagonista in più per il Mondiale in Qatar. Paulo alla maglia della Nazionale ci tiene molto.

Contro il Monza ha raggiunto i 100 gol in serie A. Contro la Juventus aveva realizzato il 50° assist. Negli ultimi venti anni solo otto giocatori hanno raggiunto questi numeri. Adesso prenota il prossimo gol sotto la curva Sud, per far impazzire di gioia i tifosi con la Dybala Mask. Martedì avrebbe preferito restare in campo per cercare la tripletta, non si sentiva affatto stanco. Sui social una valanga di complimenti, da Jacobs a Patrice Evra. La felice partenza in campionato ha caricato Dybala, che ha accettato di giocare nella Roma con la convinzione di poter lottare per vincere. Adesso anche i tifosi cominciano a crederci.