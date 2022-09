Quando la Joya è contagiosa

Permettetemi soddisfazione per il livello di prestazioni della Roma . Questa rubrica mi è testimone: fin dal suo arrivo, siamo stati dalla parte di Mourinho e i fatti ci stanno dando clamorosamente ragione. C’è un grandissimo Dybala e lo abbiamo visto con il Monza, ma c’è anche Belotti e poi Camara e tutti gli altri. Come se non bastasse, c’è un Olimpico sempre più stracolmo .

Lo abbiamo scritto e lo ripetiamo: ottimo Mourinho ma bravi anche i Friedkin e tutto l’apparato della Società che sa stare loro dietro. Nel caso specifico della Roma, si è avuta conferma di quanto conti la Proprietà nell’assecondare l’allenatore nella campagna acquisti.

Dicevo dell’Olimpico: sold-out per la nona volta di fila. È la conferma che se il pubblico assiste alle partite e ci vuole essere, un motivo c’è. Quando uno stadio è vuoto, ugualmente un motivo c’è.

Quello che più mi entusiasma di Dybala non è soltanto la sua eccezionalità di giocatore, la sua capacità di andare a gol, ma l’allegria, vorrei dire la gioia, che dimostra quando è in campo. Sono convinto che i suoi stati d’animo da vincitore si trasferiscano anche agli altri compagni di squadra, dando loro la sensazione della vittoria. Un calciatore musone, anche se bravino, non trasmette tutto questo. Ma un calciatore musone, bravino non può nemmeno esserlo.

Fatico a dirlo per antica esperienza e antiche delusioni, però ho il sospetto che questa stagione calcistica, a chi pensa giallorosso, può dare soddisfazioni, anzi: continuare a dare soddisfazioni.