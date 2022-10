Dybala, la stampa argentina: "Allarme rosso per il Qatar"

ROMA - Non c'è solo la sponda giallorossa di Roma con il fiato sospeso per Dybala dopo l'infortunio muscolare accusato dal fantasista in occasione del rigore realizzato all'Olimpico nel match vinto contro il Lecce. Ansia anche in Argentina, dove si attende di capire se la Joya potrà essere nel gruppo di calciatori che indosseranno la maglia della Seleccion nella prossima Coppa del Mondo in Qatar.

Un Paese in allerta "Attento Scaloni: Dybala può perdersi il Mondiale" titola in apertura l'edizione online di 'Olè' il giorno dopo lo stop del fantasista, sottoposto a un'ecografia che pare confermare la lesione al quadricipite femorale della coscia sinistra. "Una notizia che tiene tutto il Paese in allerta" scrive ancora il quotidiano sportivo argentino, in attesa della risonanza magnetica che verrà effettuata nelle prossime ore (una volta che il versamento sarà riassorbito) e farà definitiva chiarezza sulla lunghezza di uno stop che in casi come questo può variare da quattro a otto settimane (il Mondiale scatterà il 20 novembre, tra 41 giorni).