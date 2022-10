Infortunio Dybala, risultato esami: ecco quanto starà fuori

ROMA - Paulo Dybala questa mattina ha svolto i tanto attesi esami strumentati per l’infortunio subito durante la partita di domenica scorsa contro il Lecce. Dopo essersi riassorbito il versamento il giocatore ha potuto oggi sottoporsi alla risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione del retto femorale sinistro. Il giocatore ha giá cominciato la riabilitazione forte di un obiettivo: il Mondiale. Perché Dybala potrebbe recuperare dalla lesione prima dell’inizio dell’evento, e quindi potrebbe rientrare tra i convocati di Scaloni. È ancora presto invece per dire se potrà giocare le ultime partite della Roma prima della sosta. Tra una settimana Dybala svolgerà una nuova risonanza per verificare le condizioni.