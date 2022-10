Infortunio Dybala, i tifosi della Roma vogliono una sola cosa

ROMA - Sconforto, rammarico, ma anche un po’ di speranza. Lo stato d’animo del tifoso romanista naviga in acque non proprio calme dopo l’infortunio di Paulo Dybala. Il miglior giocatore della Roma dovrà rimanere fermo per la lesione al retto femorale, una doccia gelata per Mourinho, naturalmente, ma anche per tutti i romanisti che si sono subito innamorati dell’attaccante argentino. Per le sue qualità in campo ma anche per quelle umane. La sua assenza sarà pesante e non è stata presa bene ovviamente dai presidenti dei Roma Club e delle associazioni giallorosse che abbiamo interpellato. Come Fabrizio Grassetti, presidente dell’Unione Tifosi Romanisti: «La disdetta delle disdette, di peggio non poteva capitare in questo momento. Dybala è il miglior giocatore della Roma, non ha sbagliato nulla, si è integrato alla perfezione con la squadra e i tifosi. Ci ha conquistato. Il suo infortunio è una sventura per la Roma e per noi romanisti. Una campagna acquisti annullata dagli infortuni: prima Wijnaldum, poi Celik e adesso anche Paulo». Un infortunio difficile da superare visto il momento che la Joya stava vivendo in campo, con sette gol e due assist in undici partite: «C’è un rammarico enorme, un desiderio di far sentire tutto l’affetto nei suoi confronti sia per le doti sportive sia per quelle umane. Merita il nostro sostegno, e speriamo che le previsioni più nere vengano smentite. Stiamo provando tanta rabbia verso il destino che ci ha tolto il ragazzo nel momento peggiore».