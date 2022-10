Oriana Sabatini: "Ecco che cosa vogliamo fare presto Dybala ed io"

Mentre Paulo Dybala lavora per recuperare dalla lesione al retto femorale e fa di tutto per andare al Mondiale, tra Italia e Argentina la sua compagna, Oriana Sabatini, lavora per promuovere la sua musica. Tra un'intervista e l'altra, la compagna dell'attaccante ha rivelato i suoi progetti per il futuro: "Spero di diventare mamma e che i miei figli siano argentini. Spero che il padre sia Paulo perché anche lui vuole diventare papà".