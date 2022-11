ROMA - Paulo Dybala non dimentica il suo passato. L'attaccante argentino ha voluto celebrare il compleanno delle sue ex squadre, la Juventus e il Palermo che lo ha portato in Italia lanciandolo nel grande calcio. Così Dybala sui propri social ha pubblicato dsue sue foto con i colori bianconeri e rosaneri per festeggiare i due club. Ecco quindi gli auguri alla Juventus per i suoi 125 anni di storia, e al Palermo che invece ne compie 122.