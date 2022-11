Roma, Dybala accelera: ecco il piano per tornare contro il Torino

ROMA - Paulo Dybala non ha dubbi , la risonanza magnetica a cui verrà sottoposto nelle prossime ore darà segnali più che positivi per poter rientrare tra i convocati dell'Argentina per il Mondiale. Anzi, l'attaccante spera di poter accelerare per dare anche un ulteriore segnale a Scaloni sul suo recupero e sulla sua disponibilità a giocare anche la prima partita del girone contro l'Arabia Saudita, il prossimo 22 novembre. L'obiettivo della Joya è rientrare tra i convocati della sfida contro il Torino , per rispondere alle parole del ct ("Porto solo chi è già pronto per il primo match") ed essere sicuro di strappare un pass per il Qatar.

Dybala, obiettivo convocazione col Torino

La Joya già da tempo ha studiato un piano ben preciso con la Roma e lo staff medico della Seleccion per il recupero che sta procedendo nel migliore dei modi. Ieri Dybala era all'Olimpico, con lui anche il suo fisioterapista di fiducia che lo sta aiutando fuori da Trigoria. Tanto lavoro ogni giorno, tra campo e palestra e naturalmente le terapie. Mercoledì concluderà il quarto ciclo di terapie iniziato con i fattori di crescita e proseguito con gli ultrasuoni e la fisioterapia. Intanto sul campo il recupero procede sempre meglio: come anticipato dal Corriere dello Sport-Stadio, Dybala da una decina di giorni ha ripreso a correre in campo, lo ha fatto sotto gli occhi attenti di Mourinho e alcunne "incursioni" dei Friedkin che monitorano attentamente il giocatore. Cinque ore di lavoro al giorno dentro Trigoria soltanto di allenamento tra campo e palestra, poi la fisioterapia per evitare nuovi problemi al retto fermoale.

Se la risonanza magnetica dove dare gli esiti sperati, a quel punto Dybala comincerebbe gradualmente a lavorare in campo con il pallone e aumenterebbe i carichi di lavoro atletici tra scatti e cambi di direzione. Se tutto procederà per il verso giusto, a metà della prossima settimana l'attaccante potrà tornare a lavorare con il gruppo (magari saltando inizialmente qualche esercizio) prima sulla parte atletica e poi su quella tattica. Insomma, farebbe quell'ulteriore step nella preparazione che lo avvicinerebbe al rcupero. Vuole il Mondiale, vuole una convocazione col Torino per lanciare un segnale all'Argentina e dare una spinta emotiva in più ai suoi compagni in giallorosso per vincere l'ultima gara del 2022.