Roma, come corre Dybala: ecco quando tornerà

Dybala corre verso il Torino . La Joya migliora, continua a lavorare ogni giorno, è fiducioso sul ritorno in campo con la maglia della Roma prima della sosta. Paulo si è infortunato realizzando il rigore contro il Lecce. Era il 9 ottobre. La partita contro i granata è in programma il 13 novembre: saranno passati 35 giorni dalla lesione all’inserzione del retto femorale . Siamo proprio al limite, perché per quel tipo di infortunio ci vogliono cinque settimane per recuperare. Con i fattori di crescita ha fatto molti progressi, ma qualche rischio va preso. Ieri si è sottoposto a esami strumentali di routine direttamente a Trigoria, con il dottor Falorni, ha avuto risposte incoraggianti, si sente bene, si sta preparando anche psicologicamente per essere convocato per l’ultima gara prima della sosta. In questi giorni continua a lavorare con grande impegno, da dieci giorni corre sul campo e si allena in palestra , oltre a due sedute di terapie al giorno. Spesso lavora sotto gli occhi attenti di Mourinho e anche i Friedkin monitorano i progressi del giocatore. In tutto cinque ore di lavoro ogni giorno. Con motivazione ed entusiasmo .

OBIETTIVO QATAR

Paulo ancora non ha ripreso a calciare il pallone. Dovrebbe avere il via libera da lunedì, considerati i notevoli progressi fatti registrare. Se tutto fila liscio potrebbe aggregarsi con la squadra da venerdì o direttamente sabato, alla vigilia. La sua presenza almeno in panchina contro il Torino sarebbe il segnale definitivo da mandare al commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, per puntare su di lui al Mondiale. Il c.t. è disposto ad aspettarlo, Paulo ci tiene molto a salire sull’aereo per il Qatar. La Joya segue un programma di lavoro concordato con la Roma e lo staff medico della Nazionale Giovedì Dybala era all’Olimpico con il suo fisioterapista di fiducia che lo sta aiutando fuori da Trigoria. Mercoledì concluderà le terapie con il quarto ciclo dei fattori di crescita, cominciati subito dopo l’infortunio e proseguiti con gli ultrasuoni e la fisioterapia. Vuole tornare con il Torino anche per dare il suo contributo ai compagni anche partendo dalla panchina, per fare al massimo uno spezzone di partita, in quello che per sette anno è stato il suo derby.

FEBBRE GIALLOROSSA

In questo periodo di inattività forzata è rimasto contagiato ancora di più dalla passione dei tifosi giallorossi. Giovedì sera era all’Olimpico e ha visto uno stadio bellissimo. Paulo sente molto il derby, è molto dispiaciuto di non esserci, ma sarà ancora in tribuna per godersi lo spettacolo. Non vede l’ora di giocare contro la Lazio, ma intanto si accontenterà di vivere l’atmosfera, con quel tifo di giovedì sera che ha spinto la squadra al successo contro il Ludogorets e che non aveva mai visto in vita sua. Intanto l’azienda Dybala continua ad avere successo. L’argentino ha fatto un accordo con Monkey League: il celebre gioco di calcio virtuale sarà promosso dall’attaccante della Roma, che diventa il nuovo brand ambassador.