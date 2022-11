Dybala, gli auguri di Oriana fanno emozionare i tifosi della Roma

Tante emozioni per Paulo Dybala in questo periodo, tra il ritorno con la Roma nell'ultima partita con il Torino e il Mondiale con l'Argentina sempre più vicino. In attesa della competizione in Qatar, l'attaccante giallorosso ha festeggiato i suoi 29 anni, con tantissimi messaggi arrivati da tifosi e compagni. Uno dei più apprezzati è stato quello della fidanzata Oriana Sabatini, che ha dedicato un post a Dybala con degli auguri che hanno emozionato i tifosi giallorossi.