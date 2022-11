Dybala e le sorprese: “C’è sempre qualcosa che rovina i pronostici…”

Paulo Dybala è pronto per il Mondiale in Qatar. La Joya ha recuperato dall'infortunio e, nonostante l'assenza nell'ultimo test contro gli Emirati Arabi, è carico per giocare con la sua Argentina, una delle Nazionali favorite per la vittoria finale. Proprio sulla possibile vincitrice l'attaccante della Roma ha rilasciato un'intervista a OneFootball, parlando proprio dei pronostici sul risultato finale della competizione.