Dybala debutta al Mondiale, l'omaggio di Oriana Sabatini lascia senza parole

Un pegno d'amore originale quello escogitato da Oriana Sabatini per festeggiare l'esordio a Qatar 2022 del "suo" Paulo Dybala . La compagna della Joya , figlia della nota show-girl venezuelana ma naturalizzata argentina Cathy Fulop , celebra il debutto mondiale con l'Albiceleste dell'attaccante della Roma con un "omaggio" non banale.

“ Te amo, fan tuya siempre nivel la última foto ”

Oriana ha scelto una calcografia, un tatuaggio temporaneo ma significativo, raffigurante il volto di Dybala. L'immagine bene in vista sull'avambraccio, per dimostrare la sua gioia per il tanto sospirato ingresso in campo e prontamente pubblicato sui social, con tanto di dedica romantica: "Te amo, fan tuya siempre nivel la ùlitma foto", il sentito messaggio della Sabatini per la Joya.