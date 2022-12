Dybala, Natale con Oriana in famiglia. E porta a cena un'ospite speciale...

Natale in famiglia, nei pressi di Buenos Aires, per Paulo Dybala. In attesa di riunirsi alla Roma per gli allenamenti, l'attaccante dell'Argentina campione del Mondo si sta godendo gli ultimi giorni di riposo in patria. Ieri sera era a casa della famiglia di Oriana Sabatini, la sua fidanzata, per la vigilia. E ha portato un'ospite speciale: la medaglia d'oro vinta una settimana fa in Qatar.