Dybala, per l'ultima sera in Argentina ecco cosa ha fatto con Paredes

ROMA - Ultime ore di relax, poi il rientro anticipato a Trigoria per Paulo Dybala . Reduce dal trionfo ai Mondiali con la sua Argentina infatti, il fantasista ha rinunciato a qualche giorno di vacanza per metters i a disposizione della Roma e di José Mourinho in vista della sfida contro il Bologna alla ripresa del campionato.

In coppia con Leandro

Oltre ad essersi rilassato giocando a carte con il tennista Diego Schwartzman e il dj Gonzalo Julian Conde, come mostrano le foto scattate a casa della famiglia della fidanzata Oriana Sabatini e pubblicate sui social, Dybala si è anche divertito dandosi al padel insieme allo juventino Leandro Paredes, altro protagonista della 'Seleccion' di Scaloni. In un video divenuto presto virale sui social, si vede la coppia in azione tra le urla dei tifosi presenti a bordo campo prima della caccia all'autografo al termine della sfida. Ennesimo bagno di affetto dei tifosi argentini per la 'Joya', in attesa di quello che riceverà presto da quelli giallorossi.