Dybala, festa all'Olimpico prima di Roma-Genoa: lo premia un altro campione del mondo

Sono le 20:46, la Roma ha appena terminato il riscaldamento quando Paulo Dybala, al centro del campo, viene premiato dalla Roma per la vittoria del campionato del Mondo in Qatar con l'Argentina. Lo premia uno dei 16 campioni del Mondo della storia giallorossa, Bruno Conti, oggi dirigente, che gli consegna una targa: "A Paulo Dybala, campione del Mondo". Accanto a loro c'è anche Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma che, a nome dei compagni e della squadra tutta, gli regala una foto incorniciata del momento in cui, in finale, batte il rigore. L'Olimpico applaude, Dybala, che non parte titolare, ringrazia e si prende l'ovazione dello stadio. In panchina, ad assistere alla scena, c'è anche José Mourinho: le telecamere lo inquadrano, lui fa l'occhiolino.