Dybala e l'esultanza con il cappello dopo il gol al Genoa: svelato il motivo

Dopo l'esultanza a braccia spalancate sotto la curva Sud Paulo Dybala ha cercato un amico a bordocampo e ha voluto festeggiare a modo suo. Dybala Mask , naturalmente, ma anche un cappellino nero con una scritta. E tutti a chiedersi: " Per chi era? A chi pensava Dybala ?". Ecco il motivo.

Dybala e l'esultanza speciale

Paulo ha indossato un cappellino dedicato al rapper, amico suo e di Oriana, Bizarrap, produttore e dj che, tra le altre cose, ha prodotto anche una canzone per festeggiare la vittoria Mondiale dell'Argentina. Non solo: è anche colui che ha prodotto la nuova canzone di Shakira. E ha posato con lei, per annunciarlo, con lo stesso cappello indossato stasera da Dybala.