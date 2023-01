Dybala cuore d'oro: ecco cosa ha fatto oggi per Morata e Alice

Prima la doppietta che ha messo ko la Fiorentina, poi il viaggio a Madrid per conoscere la piccola Bella. Paulo Dybala, in compagnia della compagna Oriana Sabatini, ha approfittato dei due giorni di riposo concessi da Mourinho alla squadra giallorossa (gli allenamenti riprenderanno solo mercoledì nel centro sportivo Fulvio Bernardini) per volare in Spagna e trovare Alvaro Morata, Alice Campello e la figlia Bella.