Il dato di Dybala che cambia la Roma: c’è un numero che impressiona

Paulo Dybala sta alla Roma come Khvicha Kvaratskhelia sta al Napoli. Si può dire, quando si disserta dei più grandi colpi del mercato 2022 che si riverberano su questo inizio 2023, così radioso per l’uno e per l’altro club? Si deve. E se il georgiano fenomeno è il fiore all’occhiello della rivoluzione partenopea, l’argentino campione del mondo lo è altrettanto della mouriniana stagione giallorossa, deprimendo assai milioni di tifosi juventini. E pure interisti. I bianconeri, perché una Joya simile l’hanno provata per 7 stagioni, 293 partite, 115 gol (tanti quanti Roberto Baggio), 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane. I nerazzurri, perché sembravano a un passo dall’assaporarla, la Joya, salvo vederla sfumare a causa delle fatali titubanze Suning.

Tuttavia la differenza c'è Un conto è avere avuto Dybala per sette stagioni, perderlo a parametro zero e scoprire che a prendere la decisione di lasciarlo andare fossero stati società e tecnico, come lo stesso Paulo raccontò, presentandosi nella capitale. Un altro è sperare di avere Dybala e non averlo avuto, cercando consolazione nel Gran Ritorno di Lukaku che, per ora, deve consolare prima di tutto se stesso. Si capisce perché ogni prodezza dell’argentino sposti le sorti della Roma e, per converso, acuisca il rimpianto degli ex tifosi, mutatosi in un ulteriore motivo di contestazione al club che, mollando Dybala e puntando su Pogba, Di Maria e Paredes, confidava di non rimpiangere mai il ragazzo nato a Laguna Larga ventinove anni fa.