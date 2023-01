Messi e la commovente lettera per la vittoria del Mondiale: la reazione di Dybala

La lettera di Messi: Dybala lascia un mi piace

Di seguito ecco il messaggio scritto da Messi: "Uno dei mesi più belli del mondo e ancora non riesco a crederci. Che bella follia abbiamo vissuto durante tutto quel periodo, che è terminato con la Coppa che tutti desideravamo così tanto. Ovviamente, essere campioni rende tutto più bello, ma che bel mese è stato, con tanti bei ricordi che mi mancano. Mi mancano i miei compagni di squadra, il giorno per giorno con loro, i discorsi, gli allenamenti e le feste che abbiamo fatto. Com'è stato bello vedere la mia famiglia vivere un'esperienza indimenticabile per tutti e quanto è stato bello vedere la goia della gente in campo e in Argentina. Grazie a Dio per questo. Come ho detto, sapevo che me lo avresti dato. Quello che non potevo immaginare era il dopo che l'avevo raggiunto e non mi sbagliavo, perché non avrei mai potuto immaginare la follia delle persone nelle celebrazioni. Beh, siamo qui da un mese... CAMPIONI DEL MONDO!!!"