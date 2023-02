Baldanzi e il paragone con Dybala: "In una scala da 1 a 10, lui è 10 e io..."

ROMA - Se José Mourinho ha definito a più riprese Paulo Dybala come la 'luce' della sua Roma, nell'Empoli che domani (sabato 4 febbraio) sfiderà i giallorossi all'Olimpico ha iniziato a brillare la stella del 19enne Tommaso Baldanzi, capace di segnare già 4 gol nelle 11 gare fin qui disputate in Serie A nella stagione in corso.