Matic modello sexy ripreso da Dybala: la foto che fa impazzire i romanisti

ROMA - Tanto buon umore in casa Roma dopo la vittoria per 2-0 contro l'Empoli, che ha lanciato momentaneamente la squadra di Mourinho al secondo posto in classifica. Dopo il successo all'Olimpico i giocatori si sono potuti scatenare sui social, dove è apparsa anche la curiosa foto di Dybala che ha ripreso Matic come un modello sexy all'uscita dallo spogliatoio.