Roma, Dybala e l’amico del cuore di 102 anni

Paulo Dybala e un cuore che non dimentica mai gli altri. In Italia o in Argentina non cambia. Che siano i bambini di cui si occupa con le iniziative solidali o gli anziani, come nel caso di Florentino Oscar D’Olivo. Anni 102. Il genero del vecchietto era amico del papà di Dybala e da lì è nato un rapporto che dura ancora ora. Quando morì il padre della Joya, Florentino si offrì subito per ospitarlo a casa perché abitava vicino al campo d’allenamento. Un amicizia importante. Tanto che Paulo, a ogni compleanno, spedisce al suo amico in Argentina una maglia della sua squadra, o della nazionale argentina, con l’età e questa storia, venuta alla luce qualche giorno fa, ha avuto molto risalto in patria. « Quest’anno - ha raccontato Florentino a “El Doce” - mi ha mandato quella della Roma con il 102 e un cappellino con il 21, il suo numero » .