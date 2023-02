Roma, Dybala a caccia di un altro 21 in Europa League

ROMA - Wolfgang Amadeus Mozart nell’agosto del 1772 compose a Salisburgo la sinfonia No. 21 (k.134), un’ode alla gioia dell’attesa e alla fiducia nell’avvenire . Aveva poco più di sedici anni, era definito un bambino-prodigio ed era già stato insignito della medaglia dello Speron d’oro, l’ordine cavalleresco pontificio. Paulo Dybala non sarà un prodigio con le mani, ma con i piedi e una personale medaglia d’oro, quella del Mondiale vinto , non può che essere un prodigio del calcio. Anche lui con l’obiettivo di comporre a Salisburgo la sua speciale sinfonia n°21. Quindi, la sua ventunesima rete nelle competizioni europee per club, un’ode alle sue qualità e a quel talento sul quale Mourinho fa affidamento ogni volta che può per portare la Roma sempre più in alto.

Nel segno del 21

Dybala e il gol in Europa, un percorso cominciato poco meno di sette anni fa. Era il 23 febbraio 2016, all’Allianz Stadium la Juve sfidava il Bayern Monaco negli ottavi di finale. Sotto di due reti, il sinistro della Joya spianò la strada per il pari raggiunto a un quarto d’ora dalla fine. Il primo dei diciotto gol realizzati in Champions League, poi i due realizzati con l’orchestra giallorossa in Europa League. Adesso la caccia al ventunesimo, un numero per lui importante e che ha scelto di portare sulla maglia dalla prima stagione alla Juventus. L’ha scelta per Zidane, qui a Roma avrebbe potuto cambiarla per la 10 di Totti: «Ma devo prima meritarla in campo», aveva detto. E ci sta riuscendo.

La differenza

Dopo ventuno presenze con la Roma (sì, proprio 21) Paulo ha già confermato l’investimento fatto in estate sul suo stipendio. I dubbi sulla sua condizione fisica - al netto della prima lesione - sono stati spazzati via da prestazioni chiave per la Roma che con lui ha fatto il vero e proprio salto di qualità. Aspettando Wijnaldum, la Joya è l’unico vero acquisto che ha davvero fatto la differenza tra i titolari della squadra. Elemento chiave della formazione di Mou, leader tecnico indiscusso nella rosa giallorossa e grande beniamino dei tifosi. Nonostante quel mese di stop per infortunio, l’argentino ha realizzato undici gol e servito sette assist.

Una nuova sinfonia

Miglior marcatore della Roma e il sesto della Serie A. In Europa League è fermo a due reti, ma già da Salisburgo - anche nel suo giorno libero si è allenato per essere pronto alla sfida - vuole aumentare il suo bottino per aiutare la squadra a passare il play off. Anche per mantenere il suo trend positivo, perché Dybala e l’ottavo di finale sono una certezza. Da quando gioca in Europa l’attaccante ha sempre superato il girone ed è sempre arrivato (almeno) agli ottavi. Ecco, vuole farlo anche in giallorosso, per cercare di andare il più avanti possibile nella competizione e chissà, magari vincere anche il suo primo trofeo europeo. Per questo è ancora più importante comporre la sua sinfonia numero 21, il suo portafortuna, affinché diventi - come quella di Mozart - un’ode alla gioia dell’attesa e alla fiducia nell’avvenire. L’aria di Salisburgo lo ispirerà.