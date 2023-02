La risposta di Dybala sul suo futuro fa tremare la Roma: "Se resterò? Non so..."

SALISBURGO (AUSTRIA) - Paulo Dybala lancia un messaggio chiaro a tutto l'ambiente. L'argentino, che si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Salisburgo insieme a Josè Mourinho, ha risposto ad una domanda sul futuro del tecnico portoghese: "Il futuro di Mourinho? Non so nemmeno quale sarà il mio al momento. Di sicuro mi piacerebbe continuare ad essere allenato da lui perché è uno dei migliori al mondo".

Dybala e il futuro: "Penso solo alla partita di domani"

Dopo aver concluso la sua esperienza alla Juventus, l'argentino ha scelto di vestire la maglia giallorossa. "La scelta che ho fatto insieme alla mia famiglia di venire a Roma? Non ho mai avuto dubbi in nessun momento. Il calore della gente e della città dello spogliatoio è stato molto bello e mi ha spinto a dare qualcosa in più". Sul contratto dell'argentino è inserita una clausola rescissoria: "E' una questione tra i miei procuratori e la società, non so cosa succederà a fine anno. Penso solo alla partita di domani, l'anno è lungo e ci sono tante partite da giocare. Voglio vincere con la Roma e che la Roma giochi in Champions League l'anno prossimo".