Come sta Dybala? Arriva l'aggiornamento che fa felice la Roma

ROMA - Sospiro di sollievo per la Roma e per Mourinho: nessuna lesione per Paulo Dybala, solo un sovraccarico. Una buona notizia per lo Special One dopo la serata storta contro il Salisburgo, beffato nel finale e costretto a rinunciare alla Joya già al primo tempo. Dybala era uscito dal campo leggermente claudicante e con lo sguardo basso, spaventando la squadra e i tifosi sulle sue condizioni. Ora, però, arriva la buona notizia che può far sperare in un suo recupero veloce.