Dybala stop: è un gioiello da preservare

Mourinho può tirare un sospiro di sollievo. Ieri Paulo Dybala è stato sottoposto a esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Il giocatore, che aveva avvertito un fastidio al flessore della coscia sinistra e aveva chiesto il cambio nella partita contro il Salisburgo, ha avuto un sovraccarico, che sarà valutato nelle prossime 48 ore. Di sicuro salterà la partita di domani contro il Verona, ma Mourinho proverà a recuperarlo per giovedì. Paulo si è fermato in tempo per evitare guai peggiori ed è molto importante che non ci sia alcuna lesione, perché questo consente di sperare in un’assenza breve. La Roma è tornata da Salisburgo con una sconfitta che complica la partita di ritorno di giovedì e con l’infortunio del suo giocatore più importante, quello che può fare la differenza, anche se nelle ultime partite era riuscito a incidere meno proprio per problemi fisici. Mourinho nel dopo partita era molto preoccupato dopo che Dybala gli aveva chiesto il cambio, senza conoscere ancora la diagnosi. La Joya sa quando deve fermarsi per evitare problemi muscolari più gravi. In questa stagione lo aveva fatto nel riscaldamento prima di Roma-Atalanta e poi dopo aver calciato il rigore nella partita di andata contro il Lecce, che lo costrinse a un mese di stop e la lunga rincorsa per partecipare al Mondiale. Il recupero fu possibile anche grazie all’utilizzo dei fattori di crescita.

Decisivo

Mourinho sa che Dybala va gestito, quando il risultato è al sicuro gli risparmia i minuti finali di qualche partita. Spesso l’allenatore ha sottolineato che c’è una Roma con Dybala e una senza Dybala. I numeri confermano quanto sia importante la sua presenza, che ha migliorato il rendimento dello scorso campionato e tiene la Roma in corsa per la qualificazione alla Champions. Paulo proverà a recuperare per giovedì, quando servirà una vittoria per proseguire il cammino in Europa League.

Il futuro

È un momento particolare per la Roma, uscita indebolita dal mercato di gennaio, in piena corsa per la Champions e con l’Europa League ancora in ballo. In questi mesi decisivi per il futuro anche Dybala vuole capire cosa succederà. La Joya è innamorato di Roma, ha un grande rapporto con Mourinho e avverte che l’allenatore potrebbe andare via. Paulo sarebbe contento se l’allenatore restasse, è stato determinante per fargli accettare la Roma. L’argentino ha una clausola rescissoria da 20 milioni che potrebbe farlo diventare un pezzo pregiato del prossimo mercato. Dybala a Roma ha cancellato l’ultimo periodo grigio alla Juventus, ha spesso esternato la sua felicità giallorossa. La qualificazione in Champions sarà determinante anche per lui. Paulo vuole giocare in una Roma che può competere per vincere. Altrimenti potrebbe scegliere di andare dove lo porta il cuore e in questo caso un’ipotesi concreta potrebbe essere quella di continuare a lavorare con Mourinho. Per capire il suo futuro e quello dell’allenatore bisogna fare in fretta, non si può aspettare fine stagione. Dybala ha avuto una grandissima accoglienza dai tifosi giallorossi. Arrivato a parametro zero sta trascinando la Roma in questa complicata stagione. Paulo è stato spesso decisivo. La società giallorossa può blindarlo offrendogli un contratto più ricco. Ma prima di impegnarsi la Joya aspetta di capire le intenzioni del club, vuole sapere cosa gli riserverà il futuro.