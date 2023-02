Roma, ecco quando può tornare Dybala

Non c’è stato neppure il tempo di farsi troppe domande sul futuro, perché è stato necessario interrogarsi sul presente: nelle stesse ore in cui le dichiarazioni aprivano scenari non ottimistici sulla prossima stagione, Paulo Dybala si è fermato nel primo tempo di Salisburgo rilanciando il dibattito sulle condizioni fisiche. Per fortuna almeno il secondo problema si dovrebbe risolvere in tempi rapidi. Quell’espressione che non spiega niente, «sovraccarico muscolare», racconta l’ipotesi concreta che Dybala debba allontanarsi dalla Roma per una sola partita. Oggi contro il Verona. Il tempo di qualche massaggio, un po’ di fisioterapia e poi tornerà ad allenarsi. Secondo il protocollo che Mourinho giudica inderogabile, il suo Paulino dev’essere in campo dal primo minuto giovedì per il ritorno di coppa. Senza di lui sarebbe molto difficile ribaltare lo sciocco risultato dell’andata : servirebbe la partita perfetta di molti calciatori che in questa stagione perfetti non lo sono stati quasi mai.

Il piano

E allora, è credibile che Dybala stasera vada allo stadio solo come tifoso vip, mescolato nel solito sold out dell’Olimpico, dopo una domenica di lavoro a Trigoria. Il Verona evidentemente non gli porta fortuna: anche all’andata non poté affrontarlo, nel mezzo dell’infortunio muscolare che sarebbe scomparso solo a una settimana dall’inizio del Mondiale. In quel caso la sua assenza non pesò, perché la Roma riuscì a vincere nel finale al Bentegodi grazie a un tiro di Volpato. Mourinho si augura che anche stavolta la squadra sappia organizzarsi. Del resto non ci sono alternative.

Programmi

Guardando il lato positivo, l’autogestione muscolare di Dybala sta producendo risultati. Se gioca sereno e libero di testa, come lui stesso ha spiegato nelle interviste, è in grado di cambiare le partite. Altrimenti finisce come a Salisburgo quando il nostro, sentendo un fastidio al flessore durante il primo tempo, non è stato di alcun supporto alle ambizioni della squadra. Per una volta anzi è stato il peggiore in campo. Ma l’occasione per cancellare quella serata verrà presto: è probabile che Dybala venga arruolato anche dopo un solo allenamento con la squadra, la rifinitura di mercoledì. LA

Clausola

Del futuro a questo punto si potrà parlare con calma e senza risonanza mediatica. Anche perché l’incertezza manifestata era in realtà un messaggio alla proprietà a favore di José Mourinho, l’allenatore che lo ha coccolato e rilanciato nel momento più buio della carriera. Dybala non vorrebbe lasciare la Roma, dove ha riscoperto la centralità perduta e l’adorazione plenaria di una tifoseria. Ma vorrebbe una società che fosse all’altezza delle sue aspettative e delle sue potenzialità. E’ lo stesso discorso di Mourinho: per trattenere due fuoriclasse, per trattenerli almeno contenti e motivati, servirà una Roma da vertice.