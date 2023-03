Dybala e l'elogio a Mourinho: "Mi ha convinto così a venire alla Roma"

"Ora siamo una cosa sola"

La Joya non si nasconde e rivela cosa lo abbia particolarmente colpito del tecnico della Roma: "Il suo modo di essere, il carattere che ha ti aiuta molto e ti fa affrontare ogni allenamento come fosse una partita. Lui vede tutte le partite come delle finali e le vive in una maniera unica: mi ci identifico molto. Perdere ha un sapore cattivo per me, che sia un'amichevole o una partita di Champions o di Europa League. In questo ci assomigliamo molto noi due. Mi fa piacere che un allenatore che ha avuto tanti giocatori importanti e ha vinto così tanto spenda tutte quelle belle parole su di me. Ha esperinza e ha vinto: amo la sua forma di comunicare è il suo modo di essere. Ecco perché quelle telefonate mi hanno convinto a venire alla Roma a lavorare con lui. Ho avuto l'opportunità di giocare con i migliori giocatori del mondo nella mia carriera e avere anche la possibilità di stare con uno dei migliori allenatori della storia era qualcosa che desideravo".