Dybala, duro colpo in allenamento in Argentina: le sue condizioni

ARGENTINA - L'Argentina prepara le sfide amichevoli con Panama e Curaçao, in programma rispettivamente il 24 e il 28 marzo. Come riporta il quotidiano argentino online "La Voz", Scaloni ha provato tre diverse formazioni in allenamento per capire quale soluzione adottare. In una di queste Paulo Dybala ha fatto coppia in attacco con Lautaro Martinez, nonostante il duro colpo alla spalla destra ricevuto in uno scontro di gioco con Angel Correa.