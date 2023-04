Roma, Dybala choc: fuori col Feyenoord al 25' per un problema muscolare FOTO

Roma in ansia per Paulo Dybala. Nel momento chiave della stagione l'argentino è costretto a fermarsi: al 20' del primo tempo di Feyenoord-Roma Dybala si tocca l'inguine poco distante dalla porta di Rui Patricio, poi prova a correre ma non ce la fa. Si ferma, chiede il cambio ed esce con le mani sul volto. Scurissimo, si siede in panchina di nuovo con le mani in faccia.