Roma, Dybala si allena in gruppo: con il Feyenoord ci sarà

ROMA - Sorride José Mourinho, sorride la Roma in vista della decisiva sfida di Europa League contro il Feyenoord: Paulo Dybala ha svolto la sessione in gruppo e contro gli olandesi ci sarà. Il numero 21 giallorosso ha svolto in mattinata un controllo medico per tornare ad allenarsi con la squadra che ha dato esito positivo: l'argentino mette così nel mirino la sfida contro gli olandesi, in programma giovedì 20 aprile allo stadio Olimpico (calcio d'inizio alle ore 21).