Dybala innamorato, la dolce dedica a Oriana per il compleanno

ROMA - In attesa di capire se riuscirà ad essere in campo all'Olimpico nel ritorno dei quarti di Europa League contro il Feyenoord, è una vigilia dedicata all'amore quella di Paulo Dybala. Dopo aver partecipato all'allenamento di rifinitura agli ordini di José Mourinho, il fantasista della Roma ha infatti postato sui suoi profili social un romantico messaggio per la sua fidanzata.