Sabatini rivela le parole dette a Dybala per spingerlo verso la Roma

"Un giocatore di grandissimo talento come Dybala va protetto, blandito e accompagnato, nessuno meglio di Mourinho sa farlo". Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma , parla dell'attaccante argentino e del lavoro del tecnico portoghese. "E’ ovvio che il rendimento di Dybala è anche legato alla guida prodigiosa di Mourinho che sa gestire al meglio un giocatore di talento visto che ne ha allenati tantissimi", ha detto a New Sound Level.

Sabatini e l'incontro con Dybala

Sabatini svela un retroscena legato all'arrivo di Dybala nella capitale. "L’estate scorsa avevo visto Paulo ad una premiazione e gli avevo consigliato: vai alla Roma, tu sei il giocatore giusto per la tua psicologia, per il tuo modo di giocare. Vai a Roma senza il minimo dubbio. Quello è il tuo pubblico, quella è la città ideale dove ti realizzerai compiutamente. Come sta facendo", ha aggiunto l'ex dirigente giallorosso, concludendo: “Sinceramente a me non piacciono molto i parametri zero perché a questo tipo di acquisti devi concedere stipendi 'impagabili' mentre con le operazioni pagando il cartellino riesci a calmierare gli ingaggi. Certo se i parametri zero sono tutti come Matic vale la pena farli…".