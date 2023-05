Dybala nemmeno in panchina in Roma-Salernitana: il piano di Mourinho

ROMA - Una Joya da conservare con la massima cura per la notte più importante della stagione, quella del 31 maggio in cui la Roma sfiderà il Siviglia a Budapest nella finale di Europa League. Una notte che Paulo Dybala non vuole perdersi così come José Mourinho non la vuole vivere senza di lui in campo, tanto da decidere di lasciarlo fuori dalla sfida di campionato all'Olimpico contro la Salernitana.