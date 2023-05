Dybala a caccia del Siviglia, Oriana sfonda in Italia. E i tifosi...

Mentre Paulo Dybala fa di tutto per recuperare ed essere in forma per la finale di Europa League di mercoledì contro il Siviglia, la sua compagna, la cantante e modella argentina Oriana Sabatini, pubblica la sua prima collaborazione musicale in italiano. E qualcuno ci vede anche un indizio di mercato perché Oriana, così, avrebbe poca voglia di lasciare nel prossimo futuro il Paese che inizia a darle soddisfazioni anche a livello personale.